Yıllar önce yasadışı yollarla yurt dışına çıkarıldı. İzlerine İngiltere'de rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi eserlerin getirilmesi için harekete geçti. Eserlerin satışı durduruldu, iadesi sağlandı.

Türkiye'ye getirilen iki arkeolojik eserlerden biri Isparta kökenli Sidamara tipi lahit. Eserin iki parçası 40 yıl önce yasa dışı yollarla ülkeden çıkarıldı, İngiltere'ye götürüldü. Eserin bir parçasını elinde bulunduran kişi ile görüşülerek iadesi sağlandı.

Yaklaşık 5 bin yıllık heykelin izine de İngiltere'de rastlandı . Bir müzayede evinde tespit edilen o eserin satışı Bakanlığın girişimiyle durduruldu.

"Esas olan yurt dışına çıkmasını engellemek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurulması yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesinde önemli rol oynadı.

İki boğalı kağnı heykeli ve Sidamara tipi lahdin getirilmesiyle son 2 yılda Türkiye'ye getirilen eser sayısı 108 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2002'den sonra, kaçakçılıkla ilgili daireler kurulduktan sonra çok hızlı bir şeklide 4 bin 500 eser Türkiye'ye getirildi. İnşallah öncelikle tespit edeceğiz, sonrasında Türkiye'ye getireceğiz. Ama her zaman söylüyorum esas olan yurt dışına çıkmasını engellemek" dedi.

İki tarihi eser artık Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Nurullah Soran