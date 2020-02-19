Tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu kıran "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ile sinema dünyasında bir kez daha varlığını hissettiren TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşıyarak ailelere ve çocuklara farklı deneyimler yaşatmayı sürdürüyor.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi dizilerin kahramanlarının yer alacağı filmler, şubat ve mart aylarında vizyona girecek.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 28 Şubat’ta

Nurullah Yenihan'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü" filmi 28 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan filmde, sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın eğlence dolu hikayesi anlatılıyor.

Gezegenimizin yeni süper kahramanları ile beyaz perdede buluşmaya hazır olun!



#TRTÇocuk’ta keyifle izlediğiniz #SuElçileri'nin eğlence, kahkaha ve macera dolu sinema filmini siz de çok seveceksiniz.



#KaptanPenguveArkadaşları 28 Şubat’ta tüm Türkiye'de sinemalarda! pic.twitter.com/YIbYqiV2Iv — TRT Çocuk (@trtcocuk) February 7, 2020

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularını çocukların da gündemine getirmeyi hedefleyen film, “Çevre konusunda neler yapılabilir?” sorusunun yanıtlarını arıyor.

Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas 13 Mart’ta

TRT Çocuk kanalının mucit kahramanı Aslan ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, 13 Mart'ta beyaz perdede bir araya geliyor.

Lütfen pisti boşaltalım ve gökyüzüne bakalım; yılın en havalı filmi geliyor!



#TRTÇocuk'un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşlarının Hürkuş ile yapacağı heyecan dolu yolculuk için tüm hazırlıklar tamamlandı.



#AslanHürkuş 'Kayıp Elmas' 13 Mart'ta tüm Türkiye'de sinemalarda! pic.twitter.com/iOC7QDAqmJ — TRT Çocuk (@trtcocuk) February 17, 2020

Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini ise Hakan Bol ve Sinan Güngör’ün yaptığı “Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas” filminde, usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak HÜRKUŞ'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ ile ilgili sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyon türündeki film, okul çağındaki çocuklara havacılığı ve milli teknolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor.