Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesinde Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar sergileniyor.

Sergide Japon İmparatoru Meiji'nin, II. Abdülhamid'e hediye ettiği 3 özel eser de var.

Eserlerden ilki, 16. yüzyıla ait Japon savaşçısı Samuraylar'ın kullandığı zırh takımı. Bu nadide parça, Uzak Doğu savaş kültürüne ışık tutuyor.

İkinci eser bir Japon mabedi modeli. Japon dini yaşamına dair ipuçları veren model, doğayla iç içe dini atmosferin bir betimlemesi ve derin bir el işçiliğinin ürünü.

Üçüncü eser ise Büyük Krizantem Nişanı. Nişanın arkasında Japonca, "Bayrak orduya zafer getirir" yazıyor.

Müze Yöneticisi Güller Karahüseyin, eserlerin Topkapı Sarayı’ndan Saray Koleksiyonları Müzesi'ne nakledildiğini ve ziyaretçilerle buluşturulduğunu belirterek, "Bu eserler Japon İmparator Meiji’nin hediyesi olarak farklı dönemlerde Osmanlı’ya getirildi. Mabed modeli Sultan Abdülhamit'e 25. Cülus yılı hediyesi olarak gönderildi. Büyük Krizantem Nişanı İmparator Meiji’nin yeğeni Prens Komatsu ve eşini kabulü sebebiyle gönderilmiştir. Zırh takımı ise 1600'lü yıllara ait samuray zırh takımıdır." dedi.