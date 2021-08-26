Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çektiriliyor. Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu bilinen tümülüsteki yapılar elektromanyetik dalgalar ile belirleniyor.

Elektromanyetik damlalar 70-80 metre derinliğe kadar olan yapılar tespit ediliyor. Son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlanan yöntem ile yer altındaki yapılar belirleniyor.

"Kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız"

Özel bir firma tarafından Karakuş Tümülüsü'nde yapılan yer radarı çalışması sonucunda rapor hazırlanacak ve tümülüsün altındaki anıt mezarın yeri ve giriş kapısı tespit edilecek. Tespitten sonra ise kazıların başlatılması planlanıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, jeoradar ve jeofizik çalışmalarının başladığını söyledi.

"Bu çalışmalar sonucunda gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse biz kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecektir."

Karakuş Tümülüsü

Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakuş Tümülüsü, Kommagene krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezar olduğu biliniyor.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı I. Antiochos’un Kral II. Mithridates’in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyor.

Haber: Ahmet Arslantaş