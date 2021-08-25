Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
Ankara'da evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan sinema oyuncusu Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akusta, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
Sinema ve dizi oyuncusu Mesut Akusta, 19 Ağustos'ta Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.
Burada tedavisi süren Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Akusta, sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşarak, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
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