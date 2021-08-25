İncecik, şeffaf kristale benzeyen sarkıtlar, onlarca kıvrımlı farklı farklı şekiller...

Bu doğal güzelliklerin adresi, Antalya Serik'teki Zeytintaşı Mağarası.

Doğal yapı 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Bir katı ziyarete açık



Zeytintaşı Mağarası 14 metre genişliğinde ve 136 metre uzunluğunda. 2 dehlizden oluşan mağaranın bir katı ziyarete açık.

"Çok güzel bir yer"



Mağarayı ziyaret eden bir vatandaş, "Pamukkale'den geliyorum. Pamukkale'ye bazı yerleri benziyor. Gerçekten çok güzel" dedi.

İsmini üzerindeki zeytin ağaçlarından alan mağara, oluşumunu ise halen sürdürüyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta

Sıcak yaz günlerinde iyi bir tatil rotası olan Zeytintaşı Mağarası Antalya kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta. Gelişimi devam eden mağaradaki sarkıt ve dikitler her yıl 1 milimetre büyüyor.

"2002 yılında turizme açıldı"

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, "Zeytintaşı Mağarası ilk olarak 1997 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğünün taş ocağı işletmesi amacıyla yaptığı bir galeri çalışması sonrasında tesadüfen ortaya çıkan bir mağaradır. 2002 yılında da turizme açılmıştır" açıklamasını yaptı.



Mağara içinde yüz binlerce yılda oluşan farklı doğal figür ve silüetleri de görmek mümkün.

"Elmasa benzeyen figürler var"

Mağaranın içinde yer alan figürleri çok beğendiğini söyleyen bir ziyaretçi ise, "Çok etkilendim. Özellikle cin figürünü çok beğendim. Ve perde şekline benzer figürler vardı, onu da çok beğendim. Elmasa benzeyen figürler var. Onlar da çok ilgi çekiciydi" dedi.



Zeytintaşı Mağarası her yıl ortalama 25 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.