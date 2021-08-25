Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 kardeşi bıçaklayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde Hakan A. ve Tarık B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Hakan A, Tarık B. ve kardeşi Remzi B'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.
Yaralı iki kardeş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, zanlı Hakan A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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