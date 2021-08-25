Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da emniyet ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG KCK
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