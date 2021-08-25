Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.