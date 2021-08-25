Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan aramada 26 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
"Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:13
- 10:10
- 10:11
- 10:08
- 10:19
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz