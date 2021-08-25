Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor.

Bozkurt'ta, iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Bazı yıkım çalışmaları tamamlandı

Selde hasar gören binaların bazıları ile Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu ve spor salonunun yıkım çalışmaları ise tamamlandı.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.