İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kastamonu Bozkurt'ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması' dedi.

Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu'nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini 'Bozkurt' olarak vermesi yer alıyor.

Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı belirtildi.