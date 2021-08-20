Salgın ve kısıtlamalar... İki yıldır herkesin ortak gündemi... Kısıtlamalarla geçen kış aylarının stresini kim güzel bir tatille atmak istemez ki? Ancak virüsten korunmaya çalışırken kalabalık sahillerde ya da açık büfe otellerde tatil yapmak hiç de kolay değil. Son iki yılda tatil tercihleri de değişti, kalabalıktan uzakta tatile talep arttı. Ancak bu durum tüketicileri dolandırıcıların da hedefi yaptı. Ailesiyle ya da yakınlarıyla kalabalıktan uzakta ev kiralamak isteyen bazı tatilciler, kötü sürprizlerle karşılaştı. Zira dolandırıcılar gerçek villa, bungalov ev ilanlarını kopyalıyor, sahte siteler kuruyor ve bu evleri rayicinin çok altına kiraya vermeye çalışıyor. Kendilerini turizm acentası ya da emlakçı olarak tanıtan dolandırıcıların sunduğu sahte tapu ve belgeler tüketiciler tarafından çoğu zaman sorgulanmıyor. İşte mağduriyet de bu noktada başlıyor. Tüketiciler vaat edilenle ilgisi olmayan ya da sahibinden habersiz kiralanan evlerle, villalarla karşılaşabiliyor. Dolandırıldıklarını fark ettiklerinde ise artık çok geç oluyor.

Kiralık villa ilanlarının altındaki gerçek

Bu konuyu Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile konuştuk. Ağaoğlu tüketicileri tuzağa sürükleyenin tedbirsizlik olduğunu söylüyor.

"Villa evin fotoğrafını alarak kopya site yaparak orada 12 bin lira yazıyor. 12 bin yazıyor ama nakit öderseniz, size 10 bin liradan veririz diyorlar. Böylece nakit havaleyle kiralayarak tüketicileri dolandırıyorlar. Tüketici oraya gittiğinde o ev olsa bile sahibinin haberi olmadığını, başkalarının bulunduğunu görüyor. Tüketicilere tavsiyem böyle bir mağduriyet yaşamamak için böyle bir bağlantı yapmadan önce o ilanı veren kişinin kim olduğunu bir araştırsınlar. Şayet mülk sahibiyse tapusunun olması lazım. Emlakçıysa, gayrimenkul ticareti yetki belgesi bulunması lazım. Turizm acentesiyse de TÜRSAB üyesi olması zorunlu."

Aydın Ağaoğlu "Size sunulan belgelere inanmayın" diyor. Zira bu belgeler basit programlarla bile sahte olarak düzenlenebiliyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Aslında en başta alınacak basit önlemlerle mağduriyetin önüne geçmek kolay. İlanı veren kişiler emlakçıysa, gayrimenkul ticareti yetki belgesi, turizm acentesiyse, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyeliği sorgulanmalı. Zira TÜRSAB üyesi olmayanların turizm ticareti yapması yasak. Ancak burada tedbirli olmak tüketiciye düşüyor. İlan sahibinin belge veya fotoğraflarına itibar etmek yerine TÜRSAB sitesine girerek sorgulamayı kendinizin yapmanızda fayda var.

"TÜRSAB belgesi sunduğunu gördükleri kişilere itibar etmesinler. Kendileri adres çubuğuna tursab.org.tr yazsınlar, TÜRSAB'ın sitesine girip o firmanın üye olup olmadığını kendi resmi sitesinden sorgulasınlar. TÜRSAB'ın buna uyumlu olan bir de kare kod sistemi var. Yani o kare kod sistemini okuttuğu zaman üye olup olmadığını anlaması an meselesi. Karşısındaki muhatabın sunduğu belge, fotoğraflara itibar etmek yerine TÜRSAB'ın sitesine girip bunun gerçekten kayıtlı olup olmadığını sorgulamakta yarar var. Şayet Ticaret Bakanlığından yetkilendirilmiş gayrimenkul ticareti yetki belgesine sahip emlakçıysa, Ticaret Bakanlığından sorgulasınlar. Ve mümkünse, görmeden, bilmeden asla para göndermesinler."

Tüm belgeler incelenmeli

Gerekli belgeleri görmeden ilgili kişilere para göndermemek gerekiyor. Çünkü parayı gönderdiğiniz kişilere daha sonra ulaşamayabilirsiniz.Cumhuriyet savcılıkları tüketiciler dolandırırken kullanılan GSM numarasının kimin adına tahsis edildiğini derhal tespit edip o kişinin peşine düşüyor ancak sahte kimliklerle çıkarılan sahte hatların kullanıcılarına ulaşmak hiç de kolay olmuyor.

Aydın Ağaoğlu'nun bu tür durumlar içi de önerisi var:

"Sahte isim kullanıyor olabilir. Buna karşılık da TÜRSAB'la irtibat kurup hatta o firmanın gerçek bilgilerini elde edip, gerçekten mülkün sahibi, kiralayan, turizm acentası, emlakçı kimse onunla direkt temasa geçsinler. Dolandırıcılar kapora talep edebildiği gibi paranın tamamını da istiyorlar. 'Çok talipli var, acil paraya ihtiyacım var gibi.' Tüketicinin yapması gereken karşısındakinin güvenirliğini iyice araştırıp harekete geçmesi. Hatta banka hesap numarası veriyorlar o hesap numarası bile sahte bir isimle açılmış olabiliyor. Muhatap olduğu kişinin bildirdiği hesap numarasının kime ait olduğunu da sorgulamalı."

Kısacası tatil için kiralık ev tercih ediyorsanız çok dikkatli olunmalı. Özellikle rayicinin çok altında kiralanan evler konusunda...Yine de böyle bir durumla karşılaşırsanız, Emniyet Genel müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı SİBERAY'a şikayette bulunmayı ihmal etmeyin.

