Selin ilk anından bu yana sahada canla başla çalışıyorlar. Önce mahsur kalanları tahliye edip kurtardılar, ardından yardımları dağıttılar. Şimdi de selden etkilenenlerin bir nebze de olsa morallerini düzeltmeye çalışıyorlar.

Jandarma ekipleri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Çeşitli etkinlikler düzenleyen Jandarma miniklerin yüzünü güldürdü.