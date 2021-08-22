Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma afetzede çocukların yüzünü güldürdü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Jandarma ekipleri, selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyen ekiplerin o anları kameraya yansıdı.
Selin ilk anından bu yana sahada canla başla çalışıyorlar. Önce mahsur kalanları tahliye edip kurtardılar, ardından yardımları dağıttılar. Şimdi de selden etkilenenlerin bir nebze de olsa morallerini düzeltmeye çalışıyorlar.
Jandarma ekipleri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
Çeşitli etkinlikler düzenleyen Jandarma miniklerin yüzünü güldürdü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kastamonu Sel
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