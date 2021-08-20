Günlük hayatı ciddi anlamda etkilemeye başlayan iklim değişikliğine karşı uzmanlar, doğaya karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yapıyor. Küresel ısınma dünyayı teslim alıyor. İklimler değişiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sıcaklık rekoru kırıldı. Finlandiya ve İsveç'in bazı bölgelerinde 1914 yılından bu yana en yüksek sıcaklık kayda geçti. Kuzey Amerika da sıcak havadan nasibini aldı. İklim değişikliği, küresel ortalama sıcaklıklarının yükselmesine neden oluyor. Bu da kuraklık, düzensiz ve aşırı yağış gibi hava olaylarının sıklık ve şiddetini artırıyor. Doğal afetler kaçınılmaz hale geliyor.

İklim değişikliğinin tetiklediği felaketlerin başında da orman yangınları geliyor. Çevreciler, orman yangınlarının etkisini azaltmak için ağaç dikme çağrısı yapıyor. İklim değişikliği ile mücadele bilim insanlarına göre küresel çapta ele alınması gereken bir durum. Ancak bireyler de kişisel çabaları ile bu sürece destek olabilir. Bu çabaların başında da doğaya karşı duyarlı olmak geliyor.

Ortalama sıcaklık artıyor

Küresel ısınma nedeniyle ortalama sıcaklık artıyor. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak buz kütleleri eriyor. Böyle olunca deniz seviyesi de yükseliyor. Veriler 1900'ün başından bu yana deniz seviyesinde düzenli artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliği gıda ve besin kaynaklarında da düzensizliğe neden oluyor. Sıcaklıkların yükselmesi, su kıtlığı, toprak erozyonu, bitki örtüsü kaybı ve orman yangınlarında artışa yol açıyor.

Yenilenebilir enerjiye yönelmek hayati önem taşıyor. Su kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.