Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı duyuruldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Ardahan Kars Meteoroloji Sağanak
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