TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin Mete Bey'i, usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan "geçmiş olsun" mesajı

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü oyuncu Mesut Akusta'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TRT1’de yayımlanan Teşkilat’ın Mete Bey’i, usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız. pic.twitter.com/MkkNasxvUw