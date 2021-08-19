Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, pazar günü saat 10.30 sıralarında Zaans Müzesi’ne yönelik gerçekleşen silahlı soygun girişiminde yaralanan olmadığı belirtildi.

2 şüphelinin tabloyu geride bırakıp motosikletle kaçtığı ifade edildi.

Polisin soruşturma başlattığı ve kaçan şüphelilerin arandığı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Hiçbir şey çalamadılar

Zaans Müzesi’nden yapılan açıklamada, soyguncuların hiçbir şey çalamadığı belirtilirken, tablonun soygun girişimi sırasında hasar görüp görmediğinin yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

Müze, soygun girişiminin ardından tedbir amaçlı tablonun sergiden kaldırıldığını ve hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Tablo, 2015 yılında müze envanterine girmişti.

150 yıllık tablo

Fransız empresyonist ressam Monet’nin 1871 yılında hızlı fırça darbeleriyle yaptığı yağlı tablosu "De Voorzaan en de Westerhem", Zaandam'ın güneyindeki nehir boyunca uzanan Voorzaan'ın manzarasını konu alıyor.