Selahaddin Eyyubi’nin hayatı ekrana aktarılacak. Türkiye ve Pakistan ortak yapımı proje için İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi.

"Kudüs gönlümüzün goncası"

Yapımcı Emre Konuk, projeyle ilgili, "Kudüs bizim gönlümüzün goncasıdır. Kudüs’ün İslam dünyası için olan önemini en iyi bildiğimiz yolla sanatla yeniden tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Dev projede, büyük komutanın Haçlılara karşı zaferleri, İslam alemini birleştirme idealleri ve Kur’an-ı Kerim ışığındaki yaşamı ekranlara taşınacak.

Yapımcı Dr. Kashif Ansari, "Ben bir doktorum ama insan olarak ilk görevim çocuklarım için dünyayı daha iyi bir yer yapmak. Selahaddin Eyyubi dünyaya hepimizin barış içinde yaşanabileceğini gösteren bir örnek. Biz Kur'an’a inananlar olarak bu projeyle bunu vurgulayacağız" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Her sezon 34 bölüm olacak

3 sezon sürmesi planlanan dizinin her sezonunda 34 bölüm olacak.

Yapımcı Dr. Syed Junaid Ali ise şunları söyledi:

"Son 20 yılda, Müslümanlık ve İslam çok yara aldı, yıpratıldı. Bu projenin amacı İslam’ın yanlış anlaşılmasını engellemek. Norveç’te Selahaddin Eyyübi gününün kutlandığını, İngilizlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası neden ilk savaş gemisine onun ismini verdiğini hatırlatmak."

Türkiye ve Pakistan’dan oyuncular yer alacak

Dizi için 2 ay içinde İstanbul’da plato kurulacak. Gerçeğe en yakın sahneler akademik bilgi ve teknolojiden faydalanılarak çekilecek.

Dizinin kadrosunda ise Türkiye ve Pakistan’dan oyuncular yer alacak.

Haber: Sezen Ceceli Köse

