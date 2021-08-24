Yapımcılığını Halil Kardaş, senaryo ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği TRT ortak yapımı ‘Pota’ filmi İspanya'dan üç ödülle döndü.

Pota, bu yıl 8'incisi düzenlenen Calzada de Calatrava Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen", "En İyi Film Seyirci" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen film yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Toklu’nun üstlendiği 'Pota'ya ödül yağıyor

Pota, İspanya'daki Cerdanya Uluslararası Film Festivali'nde "Sosyal Bakış", Antalya Film Festivali'nde de "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" ödüllerini almıştı.

Dünya prömiyerini 51 inci Giffoni Film Festivali'nde yapan Pota’nın başrölünde genç oyuncu Alp Akar yer alıyor.