Kültür-sanat, spor, teknoloji ve çok daha fazlası...

Türkiye'nin dört bir yanından il ve ilçe belediyeleri ile gençler Ankara'da bir araya geldi.

"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" Ankara ATO Kongre Merkezi'nde başladı.

Belediyelerle gençler buluştu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "81 ilden herkesin bir araya geldiği, belediyelerin genç dostu bir şehir olmak için yaptığı projeleri gençlere anlattığı, bir şehri genç dostu nasıl yapabilirsiniz, hangi temada çalışmanız lazım, hangi alanda ne tür proje üretmeniz lazım diye bir derdiniz varsa size büyük bir vizyon veriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gençleri belediyelerle bir araya getiren çok sayıda stant yer alıyor. Yalnızca belediyeler değil özel sektör ve kamu kurumları da gençlerle fikir alışverişinde bulunuyor.

Etkinliklerde gençlerin görmek istediği kanaat önderleri de konuşmacı olarak yer alıyor.

22 belediyeye ödülleri verildi

Etkinlikte, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan 22 belediyeye de ödülleri verildi. Mali destek alıp, 1 yıl içinde fikrini hayata geçiren belediyeler daha fazla desteğe de hak kazanacak.

Etkinlik 25 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.