Prusias ad Hypium Antik Kenti, "Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılıyor.

Antik kentte önceki yıllarda yapılan kazılarda, tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanan farklı yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Bunların arasında, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar bulunuyor.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'ndeki antik kent bölgesinden çıkarılan eserlerden bazıları, belde girişinde yer alan 3 teşhir salonu, 2 depo, laboratuvar ve idari bölümden oluşan müzede sergileniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde korunmuş tek antik tiyatro

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, geçen yıl Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığında kazıların gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yıl da kısa süre içerisinde kazılara yeniden başlanacağını anlattı.

Kültür Bakanlığı, Düzce Valiliği ve Belediyeden personel talebinde bulunduklarını belirten Taştan, şöyle konuştu:

"Ay sonuna yaklaştığımızda bu yılki kazmamızı vuracağız. Buradaki tiyatro, Karadeniz Bölgesi'nde korunmuş tek antik tiyatro. Bu yıl da Bakanlığımız, Valilik, Belediye ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde kazılarımıza devam edeceğiz. Geçen yıl belirli alandaki basamakları açığa çıkardık ve bu yıl da aynı bölgeden kazılara devam edeceğiz."

Kalabalık bir ekip çalışma yürütüyor

Kazı danışmanı Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emre Okan ise, bölgenin arkeologlar için heyecan verici olduğunu vurguladı.

Geçen yıldan daha kalabalık bir ekiple çalışmalara başlayacaklarından bahseden Okan, şunları söyledi:

"Bu ve buna benzer antik kentlerdeki en büyük sıkıntı; nerede, ne olduğunu tahmin ediyoruz ama onlara kısa vadede ulaşamayacağımızı bilmek bizi üzüyor. Elimizde olanları değerlendiriyoruz. Şu an bir Roma köprüsü var ve kazılar gerçekleştiriliyor. Kentin en önemli olan yapısı antik tiyatro. Burası bölge için çok önemli bir alan. Ayakta kalan en önemli antik tiyatro. Gerek mimarisi gerekse taş işçiliğiyle kullanım evrelerinin tespit edilmiş olması ile önemli bir alan. Konuralp'i gözle görülür hale getirecek en önemli kazı ve proje burası."

Ceneviz Kalesi'ndeki çalışmalar

Akçakoca ilçesindeki 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nin de restorasyon çalışmalarının ardından bölge turizmini canlandırması hedefleniyor.

Karadeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetimi amacıyla Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, yaklaşık 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Denize sıfır konumuyla tarihi misyonunun izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı.

"Kale ticaret merkezi olarak kullanılmış"

DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir, kazı yapılan alanın, Cenevizlililerin Orta Çağ'da kale formatında kurduğu bir koloni kenti olduğunu söyledi.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına yaz aylarında devam edileceğini vurgulayan Bilir, "Buranın önemi şu; o çağlarda kale bir ticaret merkezi olarak kullanılmış. Bunun en önemli kanıtı Cenevizlililerin Karadeniz ticaretine hakim olma çalışmaları kapsamında burayı kullanmış olmalarıdır. Yunanlılardan başlayan ve Cenevizliler tarafından devam eden liman ticaretinin en önemli kanıtı bu kale" dedi.

Kaynak: AA