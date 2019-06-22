Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Kuklalı Köşk…

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türk Film Günleri'nde, TRT'nin destek verdiği filmler izleyicilerle buluştu. Çocuklar filmleri ilgiyle izledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de destekledi.

TRT yapımlarına yoğun ilgi

TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan ve Kuklalı Köşk filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk filmleri çocuklarla birlikte izledi.

Yönetmen İsmail Fidan, "Biz Türkçenin, yurt dışındaki Türklerin, özellikle de çocuklarımızın Türkçesini geliştirme noktasında çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türk Film Günleri kapsamında Müslüm, Türk İşi Dondurma, Ahlat Ağacı filmleri de gösterilecek.

FilmForum’da gösterilen filmleri, sinamaseverler ücretsiz izleyebiliyor.

Kaynak: TRT Haber