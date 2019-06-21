Dünya
Güney Afrika'da bir düğünde Diriliş Ertuğrul rüzgarı esti
22 Haziran 2019 Cumartesi 00:20 - Son Güncelleme 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:36
TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi birçok ülkede hayran kitleleri oluşturdu. Diriliş Ertuğrul rüzgarı bu kez de Güney Afrika'da bir düğünde esti.
TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ses getiriyor.
Güney Afrika'da bir düğünde önce Diriliş Ertuğrul dizisinin meşhur müziği çaldı, ardından dizinin kostümlerini giyen bir grup içeri girdi.
En çok beğeniyi ise içeriye en son giren atlı 2 çocuk aldı.
Kaynak: TRT Haber
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