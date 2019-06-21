TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ses getiriyor.

Güney Afrika'da bir düğünde önce Diriliş Ertuğrul dizisinin meşhur müziği çaldı, ardından dizinin kostümlerini giyen bir grup içeri girdi.

En çok beğeniyi ise içeriye en son giren atlı 2 çocuk aldı.

Kaynak: TRT Haber