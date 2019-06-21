Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan ve Türklerden oluşan bir grup, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından açıklama yapan eski Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanının mahkeme salonlarında ölüme terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yılmaz, Mısır'da gerçekleşen darbe döneminde de yine elçilik önüne gelerek siyah çelenk bıraktıklarını ve darbeyi protesto ettiklerini hatırlatarak, bugün ise üzücü şekilde hayatını kaybeden merhum Muhammed Mursi için cenaze namazı kıldıklarını belirtti.

"Tek suçu ülkesine demokratik bir şekilde devlet başkanlığı yapmaktı"

Mısır yönetimini Mursi'ye yapılanlar nedeniyle protesto ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Allah, Mursi'ye rahmet eylesin. Tek suçu ülkesine demokratik bir şekilde devlet başkanlığı yapmaktı." dedi.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bugüne kadar yaklaşık 600 camide, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi , 17 Haziran’da "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA