Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2016'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müjdesini verdiği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2017'den bu yana hizmet veriyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, Türkiye'nin zengin kültürel değerlerini yaşatmak açısından önemli bir misyon yüklendiklerini belirtti.

İlk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin eğitime açıldığını aktaran Parlak, bu fakültede yaklaşık 100 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Prof. Erol Parlak, "Bu yıl İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesini aktive edeceğiz. İki fakültemizin de bütün çalışmalarını, eğitim kadrosunu tamamlamak üzereyiz. Eğitim programlarını, müfredatlarını hazırlayarak YÖK'e sunduk ve kabul oldu. Lisans, yüksek lisans ve kısa bir zaman içerisinde de doktora programlarını açarak iki fakültemize bu sene öğrenci alımına başlayacağız" dedi.

"Ortaokul ve lise bölümünü de açacağız"

İcra Sanatları Fakültesinde ses, çalgı eğitimi, tiyatro, dans gibi performansa dayalı bölümlerin bulunduğunu belirten Parlak, şunları söyledi:

"İcra Sanatları Fakültesinin alt yapıdan gelerek güçlü icracıların yetiştiği bir fakülte olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak icra sanatları bünyesinde ortaokul ve lise bölümünü de açacağız. Böylelikle öğrencileri alt yapıdan yetiştirebileceğiz. Çalışmayı bu yıl içerisinde tamamlayıp seneye ortaokul ve lisemizi de devreye sokmuş olacağız. Ayrıca onun öncesinde belki yarı zamanlı kurslar açarak çocuklarımızı erken yaşlarda tespit edip, ortaokul ve liseye alacağız. Öğrencileri bunun üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora donanımı kazandırarak güçlü icracılar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Parlak, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesinde ise bu alana yönelik eğitimcilerin yetiştirileceğini söyledi.

Kontenjanlar belli oldu

Parlak, bu yıl toplam üç fakültedeki bölümlere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci alımı yapılacağını belirterek, "Kontenjanlarımız aşağı yukarı belli oldu. Lisansüstü ile 200 civarında öğrenci almayı hedefliyoruz" dedi.

Lisans programlarına başvurmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) taban puanı alma ve yetenek sınavında başarılı olma şartının bulunduğunu anlatan Parlak, "Üniversitemizin en temel özelliklerinden biri ülkemizin bütün potansiyelini bir değer olarak görüp buna bütünlüklü olarak sahip çıkması ve bu değerler üzerinden bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemesi" dedi.

İki aşamalı yetenek sınavı yapılacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin lisans programları için online başvurular 1-26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Üniversite adayları özel yetenek sınavına ise 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde katılacak.

Özel yetenek sınavları iki aşamadan oluşacak.

Kaynak: AA