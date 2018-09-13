Çubuk turşusu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda

Ankara Çubuk'ta 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre çapındaki kavanoza salatalık ve çeşitli malzemeler kullanılarak turşu kuruldu.

Yaklaşık 3 hafta olgunlaşması için bekletilen 1,5 ton ağırlığındaki turşu, kamyonetle 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin düzenlendiği Çubukabad Parkı'na getirildi.

Dünyanın en büyük turşusu olduğu tescillendi

Turşu kavanozu iş makinesi yardımıyla sahneye yerleştirildi, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından ölçüm ve tespitler yapıldı.

Kavanozdakilerin yüzde 90'ının sebzelerden oluştuğu belirlendi.

Şeyda Subaşı Gemici'nin, "dünyanın en büyük turşusu" olduğunu tescili ve gıda mühendisi Ayşe Horat'ın lezzetini onaylamasının ardından çevredekilerin sevinç gösterileri arasında rekor ilan edildi.

Festivale katılanlara turşu ikram edildi

Protokoldekiler ve festivale katılanlar, turşu kavanozunun yanında fotoğraf çektirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, protokoldekilere turşudan ikram etti.

Kavanozdan çıkarılan turşu, festivale katılanlara da dağıtıldı.

"Turşu kurulumunun belirli kriterlerde gerçekleştirilmesini sağlayacağız"

Başkan Tuncay Acehan, bu yıl festivalde birçok ilkin yaşandığını söyledi.

Turşunun coğrafi işaret tescilinin ardından laboratuvarını da kuracaklarını belirten Tuncay Acehan, "Turşu kurulumunun bundan sonra belirli kriterlerde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Dünyanın en büyük turşusunu da kurarak Çubuk turşusunun ismini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardık" dedi.

Kaynak: AA