Antandros Antik Kenti'ne teknik gezi düzenlendi

Balıkesir Edremit'te bulunan Antandros Antik Kenti'ne düzenlenen teknik geziye Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon ve Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci’nin yanı sıra ilçedeki turizm derneklerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

"Kazılar daha geniş bölgeye yayılacak"

Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, Antandros'un geleceğini sadece kazı ekibi, belediye ve dernek üyeleriyle değil kentin ileri gelenleriyle konuşmanın önemli olduğunu söyledi.

Gülçin Cömert, teknik geziye katılanlarla bölgenin sorunlarını tespit ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Acil yapılması gereken kamulaştırma sorunu var. Çünkü kamulaştırma olmadan burası ören yeri ilan edilemiyor. Öncelikle o çok önemli bizim için. Ören yeri ilan edildiği zaman burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir kazı alanı olacak. Ziyaret daha kolay olacak. Bölgenin turizmine daha büyük katkısı olacak. Bu önemli kültür mirasını ortaya çıkartmak için kazılar daha geniş bölgeye yayılacak. İkinci aşamada müze sorunu. Bir müze yapılmasını istiyoruz ama bu müze yaşayan bir müze olacak. Çünkü bizler de destek olacağız. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte sürekli eğitimler düzenlenecek. Bunun için hedeflerimizi koyduk ortaya. Birlikte çözüm bulacağımıza da inanıyorum."

"Müze kurulması için çalışıyoruz"

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da Antandros'un yeteri kadar tanıtılamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama bundan sonra tanıtmak mecburiyetindeyiz. Antandros Antik Kenti'nin açılışı dış turizmi ciddi bir şekilde bölgemizde etkin hale getirecektir. Onun için ben oldukça önem veriyorum. Bir an önce kazı alanının daha fazla ve daha çabuk ortaya çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kazı alanı yakınlarında bir yerde de müze kurulması için çalışıyoruz. Burada yer konusunda sıkıntı olur ise Şahindere mevkisinde farklı alternatif bir alan da temin edebiliriz."

Kazı alanlarını ve kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı kazı evini gezen heyetin, Antandros Antik Kenti kazı alanlarının ören yeri ilan edilebilmesi için ilerleyen günlerde ilgili kurumlarla görüşmeler yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA