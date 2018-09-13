Trakya'nın 109 yıllık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı

Sultan II. Abdülhamid'in fermanı ile Kırklareli bölgesinde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılından bu yana Pehlivanköy'de "Pavli" panayırı düzenleniyor.

"109 yıllık büyük bir gelenek"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, panayırın 109 yıllık büyük bir gelenek olduğunu söyledi.

Tarihe tanıklık eden panayırın görülmeye değer olduğunu vurgulayan Vali Bilgin, "İnsanlar ve toplumlar gelenekleriyle yaşarlar. Geleneklerinden kopan toplumlar, köklerinden kopmuş ağaçlara benzer. Gelenekleri yaşatmamız, çok önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Osmanlı'dan bu yana kurulan bir panayır"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da panayırın Osmanlı'dan bu yana kurulan bir panayır olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel ise varlığını koruyan ve Trakya'nın ayakta kalma özelliğini taşıyan Pavli Panayırı'nın yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla kutlandığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından panayırın açılış kurdelesi kesildi. Programda panayıra 40 yılı aşkın süredir katılan esnafa plaket verildi.

Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler daha sonra panayır alanını gezdi.

Panayır 16 Eylül Pazar günü sona erecek

Halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de bilinen panayır alanına traktör römorkları ile gelen vatandaşlar burada konaklıyor. Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise eğleniyor.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

Panayır 16 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA