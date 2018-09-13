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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

Turşusuyla ünlü Ankara Çubuk'ta Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı.

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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

Bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yaklaşık 30 çeşit turşunun yer aldığı stantlarda yöresel ürünler ile kültür ve sanat ürünleri de sergileniyor.

1,5 tonluk turşu festival alanına getirildi

Guinness Rekorlar Kitabı için hakem heyetinin huzurunda açılacak 1,5 ton turşunun bulunduğu dev turşu kavanozu, festival alanına getirildi.

Olgunlaşması için 3 hafta boyunca ışık görmeyen depoda saklanan dev turşu kavanozu, kamyonetle festival alanına getirilirken bir forklift yardımıyla sahnedeki yerine yerleştirildi.

Yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri ve davetlilerin katılacağı resmi açılış, Ankara Bulvarı Yıldırım Beyazıt Kavşağı'ndan başlayıp Çubukabad Park ve Festival alanında son bulacak kortej yürüyüşünün ardından yapılacak.

Halk oyunları gösterisi ve konserler düzenlenecek

Açılış konuşmaları ve Guinness Rekorlar Kitabı için kurulan 1,5 ton turşunun davetlilere dağıtılmasıyla devam edecek etkinliklerde halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin sahne alacağı festivalde, sanatçılar Mümin Sarıkaya ve Merve Özbey de konser verecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: turşu, çubuk, festival, Kültür, ankara
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