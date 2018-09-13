Edirne'de ciğerci dükkanını "müzeye" dönüştürüldü

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı da olan Bahri Dinar, Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak ve ciğerci dükkanını ziyaret edenlerin kentin değerlerini görmesi amacıyla sahibi olduğu ciğerci dükkanının bir bölümünde sergi alanı yaptı.

Aynalı süpürge, misk kokulu sabun, güreşçi kispeti...

Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camii'nin büyük bir tablosu önüne kurulan sergi alanında ziyaretçiler, aynalı süpürgeden, misk kokulu sabuna, kırmızı dipli mumdan, güreşçi kispetine kadar şehrin değerlerini görebiliyor.

Bahri Dinar, dükkanının belli bölümlerinde ve evinde bulunan ürünleri "mini bir müze" kurarak değerlendirdiğini söyledi.

"Edirne'yi tanımalarını istedik"

Şehrin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar yaptığını belirten Bahri Dinar, şunları anlattı:

"İşyerimizin büyükçe bir bölümünü Edirne tanıtımına ayırdık. Buraya bir Edirne köşesi yaptık. Kentimize, yurt içi ve yurt dışından binlerce insan geliyor. Buraya gelip ciğer yiyorlar, çayını ve kahvesini içiyorlar. Kendilerine yapılacak servisi beklerken küçük bir gezinti yaparak Edirne'yi tanımalarını istedik. Bundan dolayı şehrin simgelerini yansıtan eserlerden ve Edirne kitaplarından oluşan bu müzeyi kurduk. Burada Selimiye, Kırkpınar, tava ciğer gibi, şehrin en önemli değerlerine ait objeler ve onlara ait kitaplar var. Müşterilerimiz de burayı çok beğendi. Şehir hakkında yeni bilgiler edindiklerini belirterek bize teşekkür ettiler."

Bahri Dinar, Edirneli esnafa da çağrıda bulunarak, her esnafın dükkanına Edirne köşesi oluşturmasını önerdi.

Hazırlanan köşeyi gezen müşterilerden Ahmet Doğan da şehir hakkında yeni bilgiler edindiğini söyledi:

"Edirne yemekleriyle ve kültürüyle çok güzel bir şehir. Ciğerci dükkanı içindeki bu sergi alanı da çok güzel olmuş. Kentin gezip göremediğimiz ve bilmediğimiz yönlerini burada tanıma fırsatı bulduk."

Kaynak: AA