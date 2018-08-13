Çubuk'ta dünyanın en büyük turşusunu kuracaklar

Ankara Çubuk’ta turşu alanında bir rekor denemesi yapılacak.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, dünyanın en büyük turşusu için rekor denemesinin yapılacağı "13'üncü Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" öncesinde Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü.

Acehan, Ankara'nın önemli bir değeri olan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne başkentteki tüm sivil toplum kuruluşlarının sahip çıkmasını ve destek olmasını istedi.

Festivalde bu yıl farklı bir deneme yapacaklarını anlatan Acehan, Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi'nin de destekleriyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için çaba göstereceklerini söyledi.

"Bir tonluk özel turşuluk bidon siparişi verdik"

Kurulacak turşu için yurt dışından özel kap siparişi verdiklerini belirten Acehan, şöyle devam etti:

"13 Eylül'de herkesi festivalde görmek istiyoruz. İçerisinde en çok salatalığın bulunduğu dünyanın en büyük turşusunu kuracağız. Bunun için de bir tonluk özel turşuluk bidon siparişi verdik. 28 Ağustos'ta turşunun kurulması için çalışmaya başlayacağız. Turşu olgunlaştıktan sonra da festival açılışında misafirlere ikram edeceğiz."

Festivale her yıl yüz binlerce insanın geldiğini anlatan Acehan, bu yılki coşkunun daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA