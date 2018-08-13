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Silivri Değirmenköy Domates Festivali yapıldı

İstanbul Silivri Belediyesi'nin düzenlediği "Silivri Değirmenköy Domates Festivali" çeşitli etkinliklerle yapıldı.

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Silivri Değirmenköy Domates Festivali yapıldı

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Silivri Değirmenköy Domates Festivali, 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Silivri Belediyesi'nin organize ettiği festivalde "En İyi Domates Üreticisi Yarışması" ve "Domates Güzeli Yarışması" ile çeşitli etkinlikler yapıldı.

En İyi Domates Üreticisi Yarışması'nda Ecem Ceylan birinci, Ramazan Aydın ikinci, Halil Hamarat üçüncü seçildi. Domates güzeli yarışmasında ise birinci Çağla Keser oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödül verildi. 

Ödül töreninden sonra Koray Avcı sahne aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: silivri, ödül, festival, domates, derce
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