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Sırbistan'da renk festivali düzenlendi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla renk festivali düzenlendi.

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Sırbistanda renk festivali düzenlendi

Uluslararası Gençlik Günü kapsamında, Novi Sad Avrupa Gençlik Başkenti (OPENS) tarafından Sırbistan Novi Sad'daki Tuna Nehri kıyısında düzenlenen renk festivaline yüzlerce genç katıldı.

Festivalde katılımcılar renkli boya toplarını birbirine atarak eğlendi.

"Festivalde 70 gramlık 3 bin renkli boya topu kullanıldı"

OPENS yetkilisi Ivana Milodrav, gençlerin fikir ve tasarımlarıyla şehri farklı renklere boyadıklarına inandığını söyledi.

"Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni ediyoruz. Festivalde 70 gramlık 3 bin renkli boya topu kullanıldı." 

Kaynak: AA 

Etiketler: Sırbistan, boya festivali, Novi Şad
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