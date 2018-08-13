  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.923
    EURO 7.9
  • BIST 93869.51
    ALTIN 263.458
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karakucak Güreşleri 19 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

Karakucak Güreşleri 19 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

Bursa İznik'te 19 yıl aradan sonra yeniden yapılan Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karakucak Güreşleri 19 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

Bursa İznik'te en son 1999 yılında düzenlenen Karakucak Güreşleri, İznik Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu ortaklığı ve Elmalı Mahallesi Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde Aliç Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden 150 sporcu katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mevlit okundu. İznik Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan güreşlere Türkiye genelinden 150 sporcu katıldı.

Güreşlerde yapılan açık artırmada güreş ağalığını Ali Çil aldı. Çil, daha sonra davul zurna eşliğinde vatandaşları selamladı.

Başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu

Müsabakalarda başpehlivanlığı Ali Rıza Kaya kazandı.

Başaltı kategorisinde İsmail Can, büyük ortada Bekir Sargın, küçük ortada Mehmet Ali Şahin, deste küçükte Sertaç Özgür, ayakta Mazhar Akyüz, tozkoparanda Berk Avcı ve teşvikte ise Yusuf Demirkurt birinci oldu.

Minikler kategorisinde mücadele eden güreşçiler, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Dereceye girenlere madalya ve ödül verildi

Müsabakaların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri ve madalyaları verildi.

Karakucak Güreşleri'ne, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: pehlivan, Karakucak, iznik, Güreş, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER