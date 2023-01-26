Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 21:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlığında kim haklı?
Ev sahiplerinin kirada ara zam ve yüzde 25'in üzerinde artış talebi hukuksuz. Bu durumda kiracı evden çıkarılamıyor. Kiracının tahliyesi için belirli koşulların oluşması gerekiyor. Bu sürecin ise yargı yoluyla yürütülmesi şart. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında merak edilenler...
Son Haberler
- 22:44
- 22:46
- 22:46
- 22:29
- 22:33
Sıradaki Haber
Zap'a 'Pençe' kilidi: 302 kilometrelik güvenli hat nasıl oluşturuldu?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz