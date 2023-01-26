Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Eğlence kutusu" 100 senedir bizimle
Haber almak, film izlemek, müzik dinlemek için artık mobil cihazları tercih etsek de evimizin daimi üyesi televizyon başköşede. 1923'te İngiltere'de icat edilen ve "eğlence kutusu" olarak nitelenen televizyon tam 100 senedir popülerliğini korumaya devam ediyor. Televizyonun bir asırlık serüveni haberimizde.
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