Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teknoloji sektöründe küçülme dalgası sürüyor
Teknoloji şirketlerinden art arda küçülme kararları geliyor. İşten çıkarılanların sayısı on binlerle ölçülür durumda. Uzmanlar sebep olarak pandemi dönemine ve değişen makroekonomik ortama işaret ediyor. Peki, bu küçülmeler sektörü nasıl etkiler?
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