İngiltere’de John Logie Baird tarafından 1923'te icat edilen televizyon, ilk günden bugüne evlerimizin vazgeçilmezi oldu. Siyah beyaz olarak hayat bulan televizyon bu asırlık yolculukta teknolojik gelişmelerle birçok değişime uğradı.

En önemli kitle iletişim aracı olarak görülen televizyon, günümüzde farklı içeriklerle her kesime hitap ederek popülerliğini korumaya devam ediyor.

1923’te televizyonun icadından sonra ilk televizyon görüntüsü yine Baird tarafından 1926’da yayınlandı.

1930’ların başına gelindiğinde televizyon satılmaya ve kitlelere hitap etmeye başladı. Televizyonun kitleler tarafından büyük ilgi görmesiyle 1940'larda renkli televizyon çalışmaları hız kazandı ve 1950'lerde ABD'de ilk renkli televizyon satışa çıktı.

Televizyonun giderek yaygınlaşmasıyla kanal değişimi, ses yükseltip alçaltma işlemleri için kablolu bir kumandaya ihtiyaç duyuldu. Çalışmalar sonunda 1955-1960 yılları kablosuz kumandalara geçiş dönemi oldu.

Plazma teknolojisi gelişti

1960’lı yıllarda dünyada plazma teknolojisinin gelişmesiyle televzyonda da dönüşüm yolculuğu başladı. 1990’ların başına gelindiğinde Plazma ve LCD ekran panelleri adeta bir dönüşüm olarak karşımıza çıktı. Tüplü, ağır ve büyük televizyonlar, yerini ince ekranlara bıraktı ve ilk plazma televizyon Japonya’da satışa sunuldu.

Günümüzde en popüler televizyon türü olan LED televizyonlar ilk kez 2004 yılında üretildi. LED televizyonlar plazma ve LCD televizyonlara göre çok daha az enerji tüketerek daha canlı görüntüye sahip oldu.

Türkiye'nin televizyon hikayesi

Ülkemizde televizyon yayını çalışmaları 1952 yılında ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kendi bünyesinde yapıldı.

Yayın, geçmişte “Maçka Silahhanesi” olarak kullanılan, ardından 1955 yılında İTÜ’ye tahsis edilen, bugün ise Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılan Maçka’daki binada gerçekleşti.

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Haftada bir gün 2 saat olarak başlayan yayınlar, teknik eleman sayısının artmasıyla beraber 5 buçuk saate çıkarıldı. Bant yayınları sonrası ilk canlı yayın 12 Kasım 1961’de Türkiye-Sovyetler Birliği maçı ile gerçekleşti.

1964’te TRT kuruldu

1 Mayıs 1964’e gelindiğinde Türk Telsiz Telefon A.Ş’ye bağlı olarak gerçekleştirilen radyo yayınları TRT çatısı altında toplandı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile beraber İTÜ TV, 1970 yılında, yayın hayatına son verdi ve vericilerini TRT'ye devretti.

Türkiye’de yayıncılık hızla gelişmeye devam ederken 1967 yılında Türkiye’de ilk televizyon yüzde 50 yerli olarak üretildi.

İlk yayın 1 buçuk saat sürdü

31 Ocak 1968’de Türkiye’nin ilk deneme televizyon yayını Ankara’da Mithatpaşa Stüdyosu’nda yapıldı.

Bu ilk yayın yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra haftada üç gün, üçer saat olarak devam eden yayınlar, 1 yıl sonra haftada 4 güne çıktı.

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1974 yılında Televizyon yayınları haftanın her günü gerçekleştirilirken, yayınlar ülke nüfusunun yüzde 55’i tarafından izlenilir oldu.

31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinden itibaren Türkiye’de televizyon yayınları renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi.

Grafik: Hafize Yurt Ateş