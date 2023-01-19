Zaman zaman ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Kira tutarı üzerinden yaşanan ihtilaf mahkemeye taşınıyor. İki tarafın da hukuki hakları bulunuyor.

Avukat Hasan Oymak, "Yüzde 25'in üzerindeki kısım geçersizdir. Yeni bir kira sözleşmesi düzenlenebiliyor. Kiracı bunu kabul etmezse ev sahibinin yapacağı bir durum söz konusu değil" sözleriyle ev sahibi ve kiracının hangi haklara sahip olduğunu açıkladı.

Ancak ev sahibinin kiracıyı evden tahliye etmesi için bazı şartlar var.

Tahliye şartları neler?

Birinci derece yakınlarının oturma ihtiyacı olması, kiracının kiralarını ödememiş olması. Bir kira dönemi içerisinde kiracının 2 defa kira bedelini geciktirmesi gibi durumlar tahliye için geçerli sebepler arasında.

Tahliye taahhüdünün uygulanması için hukuki sürecin takip edilmesi gerekiyor.

Ev sahibi sözleşmeyi yakınının barınma ihtiyacı için feshedebilir. Ancak bu durum gerçekleşmez ve tespit edilirse kiracıya tazminat öder. Konutu 3 yıl boyunca kiraya veremez.

Ara zam geçersiz

Ev sahiplerinin rayiç bedel ya da farklı kalemlere dayandırarak yaptıkları ara zam taleplerinin hukuki bir geçerliliği bulunmuyor.

Kira artış oranını kabul etmeyen ev sahibinin sözleşme yapmaması durumunda, mevcut kontrat geçerli oluyor.

Ev sahibinin kira artırmak amacıyla yaptığı ısrarlı aramaları rahatsızlık boyutuna ulaşırsa suç kapsamında değerlendiriliyor.