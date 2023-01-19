Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpeği kulübesiyle yakan sanığa 1 yıl 8 ay hapis
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Pitbull cinsi köpeğin kulübesinin ateşe verilerek öldürülmesine yönelik davada karar çıktı. Sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Şila" isimli Pitbull cinsi köpeğin kulübesinin yakılarak öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonuçlandı.
Karar duruşması Seferihisar 2'nci Asliye Mahkemesinde görüldü.
Sanık hakkında "başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Son savunmasını yapan sanık, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın cezası duruşmadaki iyi hali gözetilerek 1 yıl 8 aya indirildi.
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