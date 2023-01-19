Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da inşaat sırasında bitişik binanın girişi çöktü: 19 daire boşaltıldı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan yerin bitişiğindeki binanın arka girişi çöktü. Binada bulunan 19 daire ekipler tarafından tedbiren tahliye edildi.
Zerdalitepe Mahallesi 1756 Sokak'taki inşaat kazısı sırasında bitişikte bulunan 4 katlı Efe Apartmanı'nın arka girişi çöktü.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce binada bulunan 19 daire tedbiren boşaltıldı.
[Fotoğraf: İHA]
"Toprak kayması da oldu"
Bina sakinlerinden Murat Atalay, olay anında binada olduğunu belirterek, yan kısımda birkaç gündür kazı yapıldığını söyledi.
Kazının önlem alınmadan yapıldığını öne süren Atalay, "Bugün öğlen saatlerinde kazdıkları sırada bizim binanın arka girişi dökülmeye başladı. Toprak kayması oldu. Çocuklarımız dışarıdaydı. Korkudan içeriye aldık" dedi.
[Fotoğraf: AA]
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