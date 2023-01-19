Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 126 parça obje ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 56 sikke, 53 metal ve 6 taş obje, 7 yüzük, mühür, bilezik ve 2 mızrak ucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından tarihi mekanlarda kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.O'nun evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 56 sikke, 53 metal ve 6 taş obje, 7 yüzük, mühür, bilezik, 2 mızrak ucu ile hassas terazi ve dedektör bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.O'nun işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Tarihi Eser
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