Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 50 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin yasa dışı düzensiz göçmen olaylarıyla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde ekiplerce yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde düzensiz göçmenlerin arazideki saman balyalarının üzerine çekilmiş brandanın altında saklandıkları tespit edildi.
Yakalanan Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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