Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'dan zorla gönderilenlere sınır birlikleri müdahale etti
[Fotograf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla ülkeye gönderilmeye çalışılan 22 kişiye sınır birliklerinin müdahale ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye sınır birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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