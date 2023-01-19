Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sakatat yüklü tırdan uyuşturucu çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan sakatat yüklü tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında, doğu illerinden İstanbul yönüne giden S.K. idaresindeki sakatat yüklü tır durduruldu.
[Fotoğraf: AA]
Tırda narkotik detektör köpeği "Luka" ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bolu Uyuşturucu
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