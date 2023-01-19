Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de bazı markaların taklit ambalajlarına doldurulmuş halde 1 ton toz deterjan ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bulunan, markaların taklit ambalajlarına konulmuş 1 ton toz deterjan ile 114 şampuan ve sıvı deterjana el konuldu.
Gözaltına alınan bir kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.
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