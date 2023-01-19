Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı
Sinop’un Boyabat ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen genç kıza saldırdı. Panikle çığlık atan kızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde gezen başıboş köpek grubu havlayarak yoldan geçen bir genç kızın üzerine koştu.
Panikleyen genç önce koşarak uzaklaşmak istemesine rağmen etrafını saran köpeklerden kurtulamadı.
Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Büyük korku yaşayan kız, köpeklerin uzaklaştırılmasından sonra yoluna devam etti.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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