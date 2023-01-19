Her yıl Bayburt'un yanı sıra çevre illerden de kayakseverleri ağırlayan, şehir merkezine 40 kilometrede 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezinde 1260 metrelik pist ve teleski bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle merkezi olağan zamanda faaliyete açamadıklarını söyledi.

Önceki yıllarda kasım veya aralıkta sezonun başladığını anımsatan Köse, `Yeterli kar yok. Şu an dağın birçok bölgesinde çimenler, toprak gözüküyor, fırtınanın doldurduğu yerleri saymazsak 10-12 santimetre kalınlığında kar var.` diye konuştu.

Köse, çeşitli şampiyonalara hazırlanan sporcular ile günübirlik tatil yapmak isteyenlerin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Sporcu arkadaşlarımız antrenmanlarını yapamadılar. Birçok sporcumuz bölge yarışmasına ya da Türkiye şampiyonasına antrenman yapamadan gittiler veya gidecekler. Kar yağışı bekliyoruz, inşallah kısa zamanda beklediğimiz kar yağar, pistimizi yaparız ve sporcularımıza, kayakseverlere bu hizmeti sunarız.''