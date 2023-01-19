Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangın çıkaran zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaçlandırma sahasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeşilova Mahallesi Kızık mevkiindeki ağaçlandırma sahasında 2 noktada yangın çıkardığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü
Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Kızık mevkisinde dün 2 noktada çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 3 dekar ağaçlandırma sahası zarar görmüştü.
Etiketler: Kahramanmaraş Orman Yangını
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