Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Trabzon'da geçen hafta termometreler 4 dereceyi görürken hava sıcaklığının bugünlerde 18 dereceye kadar çıktığını, bunun da küresel iklim değişikliğinin örneklerinden olduğunu belirtti.

Doğu Karadeniz'de iklim değişikliğinin kendini taşkın ve sellerle gösterdiğini işaret eden Ersoy, "Karadeniz Bölgesi'ndeki kuraklık için yayınlanan haritalara baktığımız zaman, Trabzon çevredeki illere nazaran son 3-4 ayda en fazla kuraklığın yaşandığı illerden birisi. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en fazla yağış alan, yüzey suyu açısından hiçbir eksiği olmayan bölge olarak görülmesine rağmen, bu etkileri yavaş yavaş önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaşayacağız" dedi.

''Neredeyse 15 derece farklılık var''

Ersoy, küresel iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birinin de havadaki dalgalanmalar olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bir hafta arayla neredeyse 15 derece farklılık var. Buna iklim dengesizliği diyebiliriz. Önemli etkilerinden biri de belki bu sıcaklıkların ardından birkaç gün sonra bizim bölgemizde aşırı bir yağışla beraber taşkınla karşılaşabiliriz. Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkileri farklı ekstrem durumları çok kısa zamanda birlikte yaşamak. Bunun için en önemli şeylerden birisi kamu bilinci. Bundan başlayarak en üst düzeyde bu bilinci artırarak bununla yaşamayı öğrenebiliriz. Bu tür kuraklıklar ya da iklim değişikliğine bağlı gelişen olayları hazırlayan jeolojik faktörler var. Bugün burada bunu yaşamamız, yarın tamamen kuraklığa gidiyoruz anlamına gelmez."

''Doğa olaylarıyla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz''

Doğa kaynaklı olayların milyonlarca yılın birikimi sonucu oluştuğunun altını çizen Ersoy, "Dolayısıyla çok yakın gelecekte özellikle Karadeniz Bölgesi olarak iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayacak bir bölge olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

Ersoy, küresel iklim değişikliğinde ani ve şiddetli yağışların olduğunu vurgulayarak "İki ay içerisinde düşecek yağış, birkaç saat içerisinde yağdığı için karşımıza taşkınlarla çıkıyor. Bunun benzerlerini Araklı'da, Dereli'de, Doğankent'te yaşadık. Önemli olan, biz ne kadar hazırız? Bu tür olayların karşısında durmaya devam edersek kaybetmeye mahkumuz. Doğa olayları 4,5 milyar yıldır yaşanıyor, bunu afete dönüştüren insanlar. Bu olaylarla beraber yaşamayı öğrendiğimiz zaman belki daha güzel gelecek bırakabiliriz" ifadesini kullandı.